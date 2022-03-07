أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بالحملات التموينية المستمرة على الأسواق؛ لمراقبة السلع وتشديد الرقابة التموينية على جميع الأنشطة التجارية، بالإضافة إلى الوقوف على مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات الوزارية، مؤكدا أنه لا تهاون في مواجهة ومحاربة كل أنواع الغش التجاري ومحتكري السلع الغذائية لافتعال الأزمات وغلاء الأسعار والكسب غير المشروع والاستيلاء على دعم الدولة والمال العام.



وأوضح المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، أنه تم القيام بحملات مكثفة ومستمرة أسفرت عن ضبط 12.5 طن شكائر دقيق فاخر 72%، محتكرة بغرض إنشاء سوق سوداء والتربح غير المشروع، ومدشة حيوانية بدون ترخيص تستخدم وكرا لتخزين واحتكار السلع الغذائية، إلى جانب ضبط سلع تموينية بقيمة 35 ألف جنيه، مجمعة قبل بيعها في السوق السوداء لدى تجار تموينيين وجمعيتين بأماكن مختلفة بمحافظة الغربية.



كما تم ضبط مطحن ملح يزاول النشاط بدون ترخيص، بالإضافة إلى ضبط 1100 كيس ملح يستخدم علامات تجارية مقلدة بغرض الغش والتدليس والتربح غير المشروع، و2.7 طن ملح بدون بيانات ومشتبه في صلاحيته، و3.5 طن ملح مجهول المصدر.



وتم ضبط 250 كجم من السكر التمويني قبل بيعها في السوق السوداء، و500 عبوة غذائية مختلفة منتهية الصلاحية بأماكن مختلفة، و1.2 طن دقيق مدعم 82% قبل بيعه في السوق السوداء.



وتم تكثيف حملات التفتيش على المخابز، حيث تم ضبط 4300 رغيف خبز مدعم قبل بيعه في السوق السوداء، وتحرير 65 محضر إثبات حالة ضد المخابز التي تلاعبت بوزن ومواصفات الرغيف المدعم وغير ملتزمة بالتعليمات، إلى جانب ضبط 32 من المخالفين والمتلاعبين بالأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهم.



وخلال الحملة على المخابز، تم ضبط 34 من بدالين تموينيين وجمعيتين يتلاعبون بأسعار السلع التموينية وعدم الإعلان عنها، وتحرير 18 محضرا ضد المخابز السياحية والمنشآت التي تزاول النشاط بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وتحريز كل المضبوطات لحين صدور قرار من النيابة العامة بشأنها.