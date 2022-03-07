هيئات عربية تمول مشروعا مائيا في موريتانيا بقيمة 317 مليون دولار

أعٌلن اليوم الإثنين في العاصمة الموريتانية نواكشوط أن مجموعة تنسيق هيئات التمويل العربية والإسلامية، وافقت على تمويل مشروع تزويد مدينة كيفة وسط موريتانيا بالمياه الصالحة للشرب من نهر السنغال بمبلغ 317 مليون دولار.

وأوضحت مصادر بوزارة الاقتصاد الموريتانية أنه تمت المصادقة على التمويل خلال اجتماع عقد اليوم في العاصمة الرياض بالسعودية ،بحضور وزير الشؤون الاقتصادية الموريتاني عثمان مامودو كان، ووزير المياه محمد الحسن ولد بوخريص، والرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد.

وقدم الصندوق السعودي مبلغ 100 مليون دولار من هذا التمويل، كقرض تنموي ميسر، لتلبية احتياجات سكان المنطقة من المياه الصالحة للشرب.

واستضاف الصندوق السعودي اليوم في مقره بالرياض أعمال الاجتماع الذي ناقش خطة تمويل وتوزيع الحصص التمويلية، واستعرض الجوانب المتخصصة في تنفيذ مراحل المشروع للبدء فيه.

وتضم هيئة التنسيق عدة صناديق هي؛ الصندوق السعودي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق أبو ظبي للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية.

وتعاني مدينة كيفه شرق موريتانيا وثالث مدن البلاد من حيث الكثافة السكانية من عطش دام عقودا، أدى لنزوح عدد كبير من سكانها إلى العاصمة نواكشوط ومدن أخرى.