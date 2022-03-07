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مستشارة سابقة للرئيس الأوكراني: زيلنسكي موجود في كييف

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 7 مارس 2022 - 11:13 ص | آخر تحديث: الإثنين 7 مارس 2022 - 11:13 ص
جدّدت مستشارة سابقة للرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي، تأكيد أنّ الأخير موجود في العاصمة كييف، حسبما أوردت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وكثيرًا ما خرج زيلنسكي في مقاطع فيديو ليؤكد وجوده في العاصمة كييف، بعدما تحدثت روسيا عبر وسائل إعلام أو سياسييها بأن الرئيس الأوكراني غادر بلاده على وقع الحرب.

وأعلنت روسيا، وقف إطلاق النار في مدن أوكرانية عدة اعتبارا من صباح الاثنين، وفتح ممرات إنسانية في مناطق عدة بعد يوم من إجبار مئات الآلاف من المدنيين الأوكرانيين - الذين يحاولون الفرار - على الاحتماء من القصف الروسي الذي استهدف مدنا في وسط وشمالي وجنوبي أوكرانيا.

وفي الوقت الذي تحدث فيه مسؤولون أوكرانيون عن الوضع الكارثي خلال جهود الإجلاء الفاشلة في ضواحي كييف، خطط مسؤولون من كلا الجانبين لإجراء جولة ثالثة من المحادثات الاثنين.

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