المؤبد لعامل متهم بحيازة 150 قطعة حشيش في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، برئاسة المستشار خالد عبد الغفار، وعضوية المستشارين أحمد عبدالمنعم غانم، ومصطفى أبو القاسم، بأمانة سر عصام حسانين، بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد، في اتهامه بإحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار، بدائرة مركز المنشأة.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر أكتوبر من العام الماضي، بدائرة مركز المنشأة، عندما وجهت النيابة العامة للمدعو خ . أ هارب، تهمة إحراز جوهرا مخدرا "الحشيش"، بقصد الاتجار، وتم التحفظ على 150 قطعة، وإحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم.

يذكر أن محكمة جنايات سوهاج، قضت قبل ذلك، بمعاقبة عامل بالحبس 15 سنة و100 ألف جنيه غرامة، وذلك لحيازته 5 طرب من مخدر الحشيش بقصد الإتجار والتعاطى، وسنه حبس مع الشغل للتعاطى، وذلك عقب ضبطه بدائرة مركز ساقلته.

كانت مديرية أمن سوهاج، قد تمكنت من ضبط محمد . ص . أ . م 27 سنة حاصل على دبلوم ويقيم شارع المحطة دائرة قسم أول سوهاج، أثناء تواجده بدائرة مركز شرطة ساقلته وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بلغت عدد 5 طرب من ذات المخدر وذلك بقصد الإتجار والتعاطى تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وبمواجهته بما أسفرت عنه عملية الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والتعاضى تم تحرير محضرا بالواقعة وتم إحاتله للنيابة العامة التي قررت حبسه وعقب إنتهاء مدة حبسه الإحتياطى تم إحالة المتهم لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.