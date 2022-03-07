النيابة تطلب التقرير الفني لعقار الأزاريطة المنهار في الإسكندرية

طلبت النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم الاثنين، تحريات المباحث والتقرير الفني الخاص بحادث انهيار شرفتين من عقار قديم، كائن في 12 شارع عبدالحميد بدوي، منطقة الأزاريطة، التابعة لحي وسط، وأسفر عن تحطم سيارتين ودراجة بخارية، دون حدوث إصابات أو خسائر بشرية.

تلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، عدة إخطارات من إداراتي شرطة "النجدة، والحماية المدنية" ومأمور القسم، تفيد بانهيار أجزاء من عقار مأهول بالسكان، وأسفر عن تحطم سيارتين تصادف تواجدهما أسفله.

وبانتقال الكول الأمني وقوات الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف ومسؤولي حي وسط إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص الأولي، تساقط سور بلكونة الطابق الخامس على سور بلكونة الدور الرابع، ومنه إلى الشارع.

تم إخلاء العقار من السكان "دون المنقولات" كإجراء احترازي، ووضع حواجز حديدية تأمينية حول العقار؛ حرصًا على سلامة المارة من المواطنين والسيارات، وذلك حتى يتم الانتهاء من إزالة الأجزاء الخطرة منه.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارِ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.