أوكرانيا: مقتل وإصابة 8 أشخاص جراء القصف الروسي في منطقة دونيتسك

أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك بافلو كيريلينكو اليوم الثلاثاء، أن القصف الروسي على منطقة دونيتسك تسبب في مقتل شخص وجرح سبعة آخرين خلال الساعات الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن كيريلينكو قوله: إنه من المستحيل حاليًا تحديد العدد الدقيق للضحايا في ماريوبول وفولنوفاكا، ووفقًا لتقارير واردة شنت القوات الروسية هجومًا صاروخيًا على كراماتورسك في ليلة الخامس من مارس ، مما أدى إلى تدمير مدرسة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.