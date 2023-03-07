قال مصطفى حمارشة المدير الطبي في مستشفى جنين، إن العدوان الذي شنته قوات الاحتلال على مخيم جنين أسفر حتى الآن عن ارتقاء شهيد وإصابة ثمانية آخرين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "الجزيرة"، اليوم الثلاثاء، إن المستشفى استقبل ثماني إصابات، إحداها خطيرة نظرا للإصابة في منطقة الصدر.

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وأوضح أن الشاب الذي استشهد في العملية العدائية، تلقى رصاصة قاتلة في منطقة القلب، ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله للمستشفى.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتادت وهي تقتحم مخيم جنين أن توجه رصاصات قاتلة في الأجزاء العلوية من الجسد وتحديدا الرأس والصدر والعنق.

https://twitter.com/AJArabic/status/1633099229764763648?s=20

ولفت إلى أن الوضع على الأرض سيء للغاية، وأن سيارات الإسعاف غير قادرة للوصول لمناطق المواجهات في ظل إطلاق الرصاص على هذه السيارات.

وجدَّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحامها لمدينة جنين وتحديدا الأطراف الشمالية للمخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها، أن الاقتحام أسفر عن ارتقاء شهيد عدوان الاحتلال على جنين، علما بأن وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن ارتقاء أربعة شهداء.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، باعتقال أبناء منفذ عملية حوارة في نابلس، وذلك خلال اقتحام مخيم جنين.

وقالت هيئة البث، إن الأشقاء خالد وعبد وقسام خروشة الذين تم اعتقالهم بنابلس، هم أبناء منفذ عملية حوارة التي قُتِل فيها مستوطنان