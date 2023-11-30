محافظ أسيوط يوجه بكثيف الحملات على مواقف سيارات الأجرة

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بتكثيف الحملات على مواقف سيارات الأجرة على مستوى مراكز ومدن وأحياء المحافظة؛ لمتابعة انتظام الخدمة والتزام السائقين بتعريفة الركوب.

جاء ذلك خلال لقاءه بمكتبه بديوان عام المحافظة، مع يسري سند مدير إدارة المواقف بالمحافظة.

وشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين بتعريفة الركوب بسيارات النقل الجماعي والسرفيس داخل المحافظة.

وكلف المحافظ، مدير المواقف، بالمتابعة المستمرة والمرور الدوري طوال اليوم؛ للاطمئنان على انتظام عمل مواقف السيارات والتصدي لأي محاولات لاستغلال المواطنين بأي صورة، والاستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التي يتم تحصيلها؛ للتأكد من مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة والتعامل مع أي موقف طارئ يحدث داخل الموقف، وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.

وأشار إلى عدم زيادة أسعار ركوب السيارات العاملة بين المراكز والمدن والقرى والمحافظة والمحافظات المجاورة، واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية؛ لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار.

وأكد اللواء عصام سعد، ضرورة سرعة التفاعل مع أي شكاوى للركاب من المواطنين والتعامل الفوري معها بكل حسم بالتنسيق بين إدارة المواقف بالمحافظة والمرور؛ للحد من أى تجاوزات مع المخالفين، وتفعيل كل خطوط استقبال شكاوى المواطنين في هذا الشأن والمعلن عنها عبر الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط على الفيس بوك وصفحات المراكز والأحياء.