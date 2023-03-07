عبر الفنان صبري فواز عن سعادته بمشاركة مسلسل وبينا معاد، والذي حقق نجاحا كبيرًا بعد عرضه مؤخرا.

وكشف خلال لقاء لبرنامج"صاحبة السعادة"، عبر قناة "DMC”، مساء الإثنين، عن السبب وراء نجاح المسلسل، قائلًا: "الناس كانت عطشانة للدفا والمسلسل طبطب عليهم؛ خاصة الناس اللى كانت عايزة تشوف الحالة دي اللي اتعرضت في المسلسل".

وأوضح أن أبرز العوامل التي ساعدت على نجاح المسلسل هو النص الجيد، بإلإضافة إلى أن فريق العمل كان متميزا.

وأكد أنه كان يتم تجهيز لمشروع المسلسل من فترة طويلة، قائلًا "المسلسل أتعرض عليا وأنا بمثل مسلسل ولاد ناس وأتاجل فترة لحد ما قررنا ننفذه".

يذكر أن مسلسل وبينا معاد من بطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي وعدد من الفنانين، من تأليف وإخراج هاني كمال.