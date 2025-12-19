59 مصابا في اشتباكات بين مشجعين بنهائي كأس كولومبيا

قال رئيس بلدية ميديلين فيدريكو جوتيريز إن من حضروا نهائي كأس كولومبيا لكرة القدم أمس الخميس بهدف "إثارة العنف" سيواجهون العواقب، وذلك بعد إصابة 59 شخصا، بينهم سبعة من رجال الشرطة، في اشتباكات بين مشجعي الفريقين المتنافسين.

واندلعت أعمال العنف عقب فوز أتليتيكو ناسيونال على منافسه ديبورتيفو إندبندينتي ميديلين 1-صفر في إياب نهائي كأس كولومبيا على ملعب أتاناسيو جيراردوت.

وقال قائد الشرطة المحلية، وليام كاستانو، لقناة "تيليانتيوكيا" الإخبارية إن رجال الشرطة صادروا أسلحة وألعابا نارية من المشجعين أثناء عمليات التفتيش في الملعب.

وأضاف "كان من الضروري تطبيق الاستخدام المتدرج للقوة، للمساعدة في منع اقتحام المشجعين لأرضية الملعب، والحيلولة دون الإخلال بالنظام العام، وضمان سلامة المواطنين الذين حضروا المباراة".

وأكد جوتيريز عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن غالبية المشجعين في الملعب حضروا للاستمتاع بكرة القدم، لكن مجموعة من "غير الأسوياء" كانت عازمة على إثارة العنف.

وقال "كل من ذهب إلى الملعب للاعتداء أو التدمير أو التحريض على العنف سيحاسب بموجب القانون. لن نسمح لقلة قليلة بإتلاف ما هو ملك للجميع".

وأضاف "كنا لسنوات منارة لكرة القدم السلمية في بلدنا وفي جميع أنحاء أمريكا اللاتينية. يا لها من خيبة أمل".