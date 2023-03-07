وزير إسرائيلي لضباط وجنود لوحوا برفض الخدمة: اذهبوا إلى الجحيم

علق وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي، على احتجاجات جنود وضباط الاحتياط الذين لوحوا برفض الخدمة العسكرية، قائلا لهم: "اذهبوا إلى الجحيم سندبر أمورنا من دونكم".

جاء ذلك في تغريدة بحسابه على "تويتر"، بعد كلمة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مساء أمس الاثنين، حذر فيها من تفشي ظاهرة رفض الخدمة العسكرية.

وقال كرعي من حزب الليكود بقيادة نتنياهو: "لرافضي الخدمة الوقحين، شعب إسرائيل سيتدبر أموره من دونكم، فلتذهبوا إلى الجحيم، ولتمضي الإصلاحات (القضائية) في طريقها".

وكان نتنياهو حذر في كلمة له بإحدى قواعد شرطة حرس الحدود بالضفة الغربية ظهر جواره خلالها وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، من أن رفض الخدمة العسكرية يهدد أساس وجود بلاده، محذرًا من انتشار الظاهرة.

وأضاف: "لم نمنح رفض الخدمة أبدًا موطئ قدم في أي مكان، لا في الجيش النظامي ولا في الاحتياط، بمجرد أن نمنحها الشرعية ستنتشر آفة رفض الخدمة وتتحوّل إلى أسلوب".

من جانبه، اعتبر رئيس المعارضة يائير لابيد على تويتر أن "المسؤول عن الفوضى والصدع العميق في المجتمع والجيش الإسرائيلي هو فقط أكثر الحكومات تدميرًا في تاريخ البلاد"، في إشارة لحكومة نتنياهو.