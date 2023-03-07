الإيسيسكو ومؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود للتعاون يوقعان مذكرة تفاهم في مجال اللغة العربية

وقعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ومؤسسة الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية بالسعودية، مذكرة تفاهم وتعاون مشترك لدعم مشروع تعليم اللغة العربية في الدول الناطقة بلغات أخرى، من خلال تحسين الأداء التربوي للعاملين في مجال اللغة العربية للناطقين بغيرها، واستثمار أفضل للتكنولوجيات التعليمية، وزيادة وتيرة النشر الأكاديمي باللغة العربية في الجامعات غير العربية.

وأفاد بيان للإيسيسكو اليوم بأنه وقع الاتفاقية، اليوم الإثنين بمقر المؤسسة بالعاصمة السعودية الرياض، كل من الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، وصالح الخليفي، المدير العام لمؤسسة الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية.

وأشار الدكتور المالك، إلى أن مذكرة التعاون تدشن لشراكة استراتيجية بين الإيسيسكو والمؤسسة، من أجل خدمة لغة الضاد وتعزيز مكانتها بين لغات العالم.

فيما نوه الخليفي بمذكرة التفاهم والتعاون، مؤكدا حرص المؤسسة على توسيع مجالات الشراكة مع الإيسيسكو في جميع مجالات اختصاص المنظمة.

وأضاف البيان بأن المدير العام للإيسيسكو والمدير العام لمؤسسة الأمير سلطان بن عبد العزيز الخيرية، ترأسا اجتماعا موسعا بحضور عدد من قيادات المنظمة والمسؤولين بالمؤسسة، لبحث تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وخلال اللقاء استعرض الدكتور المالك جهود الإيسيسكو في تعزيز حضور اللغة العربية ونشرها دوليا، مشيرا إلى إنشاء مركز الإيسيسكو للغة العربية للناطقين بغيرها، وتنفيذ برنامج "مشكاة" للتطوير المهني والتدريب التربوي المستمر في المجال، بالإضافة إلى دعم المشاريع الوطنية والمبادرات الدولية في مجال تعليم اللغة العربية ونشرها عالميا.

من جانبه ثمن الخليفي أدوار الإيسيسكو في تعزيز حضور اللغة العربية عالميا، واستعرض أهم النشاطات والبرامج التي تنفذها المؤسسة وأبرز مجالات عملها، بالإضافة إلى عرض أهم إنجازات مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود للخدمات الإنسانية التابعة للمؤسسة.



