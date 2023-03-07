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أوقاف دمياط تحتفل بليلة النصف من شعبان

حلمي ياسين وثمرين سارية
نشر في: الثلاثاء 7 مارس 2023 - 1:18 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 مارس 2023 - 1:18 ص

نظّمت مديرية الأوقاف في محافظة دمياط، احتفالية دينيّة بمناسبة ليلة النصف من شهر شعبان، وذلك في مسجد البحر بدمياط، بحضور اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، والدكتور أسامة العبد، عضو مجلس النواب.

وأوضح الشيخ محمد عبد الفتاح سلامة، وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، أن الاحتفاليّة الدينيّة تضمّنت إلقاء خطبة عن فضل ليلة النصف من شعبان، وضرورة اغتنام هذه الأيام الفضيلة، والاستعداد لشهر رمضان المبارك، من خلال بذل المزيد من الطاعات، والاقتداء بسنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى تضمّن الاحتفال التواشيح والابتهالات الدينية.

وأعرب وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، عن سعادته بليلة النصف من شعبان، وقدوم شهر رمضان المبارك، متمنيًا الخير والبركة على شعب دمياط، وتحت توجيهات الدكتورة منال عوض، المحافظ.

من جانبها، تقدّمت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بأسمى آيات التهنئة إلى رئيس الجمهورية، وشعب مصر بمناسبة الاحتفال بليلة النصف من شعبان، داعيةً الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصر، وأبنائها بالخير والرخاء.

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