رئيس شعبة الدواجن: لا انخفاض في الأسعار إلا بعد هبوط سعر الأعلاف

قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن استمرار ارتفاع أسعار الدواجن، يرجع إلى الزيادة في سعر الأعلاف، منوهًا أن سعر طن العلف التسمين بنسبة 23% بروتين، ارتفع من 22 ألف جنيه إلى 24 ألفًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن سعر طن الذرة ارتفع من 12 ألف جنيه إلى 17 ألفًا، مشيرًا إلى أن سعر الصويا بلغ 33 ألفًا.

وذكر أن الأعلاف تمثل 70% من مدخلات صناعة الدواجن، مشيدًا بدور الدولة في التحرك وتوفير الدولار؛ من أجل استمرار الإفراج عن مستلزمات الإنتاج بالموانئ، وتحقيق الانضباط في الثروة الداجنة.

وأكد رئيس شعبة الدواجن، أن سعر الدواجن لن ينخفض إلا بانخفاض أسعار المستلزمات، متسائلًا عن سبب بيع طن الذرة بـ17 ألف جنيه الآن، رغم أن هيئة السلع التموينية حددت بيعه مع الربح بثمن 10 آلاف و160 جنيهًا، خلال مناقصة أجرتها.

وأعلن السيد القصير وزير الزراعة، أنه تم الإفراج عن 137 ألف طن أعلاف من الذرة وفول الصويا؛ بنحو 67 مليون دولار، خلال الفترة من 24 فبراير وحتى 2 مارس الجاري، موضحًا أن الإفراج شمل 96 ألف طن من الذرة بـ34.4 مليون دولار، وحوالي 41 ألف طن من فول الصويا بقيمة 30.4 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 2.2 مليون دولار.

وأشار الوزير، في بيان، إلى أن إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 وحتى 2 مارس 2023؛ بلغ 2.883 مليون طن، منها 2.044 مليون طن ذرة، و839 ألف طن فول صويا وإضافات أعلاف، وذلك بإجمالي مبلغ 1.434 مليار دولار.