 الهوني أساسيا في تشكيل الترجي التونسي لمواجهة الزمالك بدوري الأبطال - بوابة الشروق
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الهوني أساسيا في تشكيل الترجي التونسي لمواجهة الزمالك بدوري الأبطال

محمد عاطف
نشر في: الثلاثاء 7 مارس 2023 - 7:53 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 مارس 2023 - 7:53 م

أعلن نبيل معلول المدير الفني لفريق الترجي التونسي، التشكيل الذي سيخوض مواجهة الزمالك مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره الترجي التونسي على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال.

وجاء تشكيل الترجي لمواجهة اليوم كما يلي: 

حراسة المرمى: معز بن شريفية

الدفاع: رائد بوشنبية – ياسين مرياح – محمد أمين توجاي – حسام دقدوق

خط الوسط: غيلان الشعلالي – فوسيني كوليبالي – محمد علي بن رمضان

الهجوم: أنيس البدري – محمد علي بن حمودة – حمدو الهوني.


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