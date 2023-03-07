 تركيا.. زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب ولاية قيصري - بوابة الشروق
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تركيا.. زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب ولاية قيصري

وكالات
نشر في: الثلاثاء 7 مارس 2023 - 4:08 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 مارس 2023 - 4:08 م

 

ضرب زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، قضاء "إنجه صو" في ولاية قيصري وسط تركيا.

وبحسب موقع إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، وقع الزلزال على عمق 12.8 كيلومتر، فيما لم ترد معلومات فورية عن وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وأشار موقع "آفاد" إلى أن الولاية شهدت هزتين إضافيتين لاحقا، بقوة 4.4 درجة، و4.3 درجة.

بدوره، قال رئيس "آفاد" يونس سيزر، في بيان على تويتر، إنه لم يتم تسجل أي خسائر في الأرواح والممتلكات جراء الزلزال.

ولفت إلى استمرار الفرق المختصة في عمليات مسح الأضرار، مؤكدا جاهزيتها للتدخل لدى رصد أي حالات سلبية.

وفي 6 فبراير الماضي، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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