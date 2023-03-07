مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه بشأن الأقليات العرقية في الصين

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أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الثلاثاء عن قلقه بشأن قمع الأقليات العرقية في الصين.

وأشار تورك إلى تقرير المفوضة السابقة ميشيل باشيليه بشأن الوضع في إقليم شنجيانج. وقد نجحت الصين في منع مناقشة القضية في العام الماضي في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

ونشرت باشيليه التقرير قبل منتصف ليل يوم 31 أغسطس، قبل دقائق من انتهاء ولايتها.

وقال تورك "في إقليم شنجيانج، وثق مكتبي مخاوف خطيرة خاصة حالات الاعتقال التعسفي على نطاق واسع والفصل المستمر بين أفراد العائلات".

وتابع أن مكتبه قدم توصيات يجب أن تستجيب لها الصين.

وأضاف تورك "نشعر بالقلق بشأن قيود صارمة على المجال المدني بشكل عام، بما في ذلك الاعتقال التعسفي للمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان ، وتأثير قانون الأمن الوطني في هونج كونج".