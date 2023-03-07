 الاستماع لأقوال 6 مصابين في حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي بالصف - بوابة الشروق
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الاستماع لأقوال 6 مصابين في حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي بالصف

مديرية أمن الجيزة
مديرية أمن الجيزة
مصطفى بكر
نشر في: الثلاثاء 7 مارس 2023 - 1:47 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 مارس 2023 - 1:47 م

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال 6 أشخاص أصيبوا في حادث تصادم سيارة ميكروباص، بسيارة نقل، بالطريق الصحراوي في الصف، لكشف ملابسات الحادث.

وتم إعداد تقرير بالتلفيات التي لحقت بالسيارتين، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الصحراوى فى الصف، يفيد وقوع حادث تصادم أسفر عن مصابين.

انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ، وتبين تصادم سيارة نقل بسيارة ميكروباص، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، تم نقلهم لمستشفى الصف المركزي لتلقي العلاج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيق.


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