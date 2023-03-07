ضبط تشكيل عصابي بتهمة سرقة 7 شقق في بدر

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة قسم شرطة بدر؛ لاتهامهم بسرقة محتويات إحدى الشقق باستخدام "أجنة حديدية" تم ضبطها بحوزتهم.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن والعقارات تحت الإنشاء بأسلوب "كسر الباب"، وأقروا بارتكاب 6 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب.

واعترف المتهمون بالتصرف في المسروقات بالبيع لدى عميلتهم "سيئة النية" تاجرة خردة - مقيمة بدائرة القسم، وتم ضبطها وبحوزتها المسروقات المستولى عليها.

وبمواجهتها أقرت بعلمها بكون المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة.

باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهم بالسرقة.