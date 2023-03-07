ثقافة شمال سيناء تنفذ فعاليات متنوعة في بئر العبد والعريش والشيخ زويد

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نفذ فرع الثقافة بشمال سيناء عدة فعاليات توعوية وأنشطة فنية وثقافية في مراكز العريش، وبئر العبد والشيخ زويد.

وقال الكاتب محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، إن قصر ثقافة بئر العبد في محافظة شمال سيناء عقد فعاليات بقرية النجاح شملت ندوات تحت شعار "إرهاب الناس مرفوض"، متابعًا أن بيت ثقافة المساعيد بالعريش عقد ندوة تثقيفية بعنوان "الأمر شورى بينهم"، القتها سوسن حجاب عضو مجلس الشعب السابق، كما عقد بمكتبة العبور ورشة فنية في الرسم.

فيما أقامت مكتبة النجاح الثقافية أمسية شعرية بقرية أبوشلة للشاعر عودة بن كريم، عن حب الوطن.

وتابع الكاتب محمد نبيل، أنه عقد في قصر ثقافة العريش، أمسية شعرية للشاعرة ابتهال محمد بعنوان "أمنيات".

كما عقد قصر ثقافة الشيخ زويد ورشة فنية في الرسم، فيما عقد بيت ثقافة المساعيد ورشة حكي ومناقشة كتاب بعنوان "جسم الإنسان" لطلاب مدرسة عمرو بن العاص الابتدائية بمقر البيت.

ويأتي ذلك ضمن بروتوكول التعاون بين وزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم، فيما عقدت مكتبة الكرامة الثقافية محاضرة تثقيفية بعنوان "الأم وكيفية الاحتفال بها"، ألقتها عايدة صباح.

من جانبه أكد محمد نبيل، أن أنشطة فرع الثقافة بشمال سيناء برئاسة أشرف المشرحاني، تنفذ ضمن توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، برعاية الموهوبين في كل المجالات الثقافية والفنية ونشر الوعي الثقافي والفني على مستوى الجمهورية.