 حماس عن استشهاد 27 أسيرا بعد اعتقالهم من غزة: دليل جديد على فظائع الاحتلال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حماس عن استشهاد 27 أسيرا بعد اعتقالهم من غزة: دليل جديد على فظائع الاحتلال

أحمد علاء
نشر في: الخميس 7 مارس 2024 - 9:55 م | آخر تحديث: الخميس 7 مارس 2024 - 9:55 م
علقت حركة حماس، على استشهاد 27 فلسطينيًّا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ممن اعتقلهم في قطاع غزة.

وقالت حماس في بيان، مساء الخميس، إن تأكيد وسائل إعلام إسرائيلية استشهاد نحو 27 فلسطينيًّا معتقلًا من غزة تحت التعذيب وسوء المعاملة والحرمان من أبسط الحقوق هو دليل إضافي على حجم الجرائم والانتهاكات والفظائع التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون في سجون الاحتلال، وجريمة حرب تستدعي التحقيق من قبل مؤسسات حقوقية دولية.

ودعت حماس، اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى القيام بدورهم القانوني والإنساني المنوط بهم، والإطلاع على أوضاعهم وظروف اعتقالهم، وذلك في ظل التعتيم الإسرائيلي المتعمد حول أعدادهم وظروف احتجازهم.

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت صحيفة «هآرتس» العبرية، أن 27 أسيرا فلسطينيا من بين من اعتقلهم الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة «توفوا أثناء احتجازهم» في منشآت عسكرية إسرائيلية منذ بداية الحرب.

وبحسب «هآرتس»، قال المعتقلون الذين أعيدوا إلى غزة إنهم شهدوا معاملة قاسية، بما في ذلك الضرب والإساءة، على أيدي الجنود وأثناء الاستجواب.

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