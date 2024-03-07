الداخلية الألمانية: المتطرفون اليساريون يرغبون في استخدام العنف بشكل متزايد

حملة إجراءات صارمة بشأن المتطرفين اليساريين بألمانيا



تدعم وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إلى اتخاذ حملة إجراءات صارمة بشأن المتطرفين اليساريين، عقب إضرام النار عمدا على إمدادات الطاقة المغذية لمصنع تسلا بالقرب من برلين.

وقالت الوزيرة لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" اليوم الخميس، "يبدو أنه عمل يشتبه أنه تطرفي يساري، أنه حريق خطير أسفر عن انقطاع الكهرباء عن آلاف كثيرة خاصة الأسر في المنازل".

وأدانت حقيقة أن الهجوم أدى إلى انقطاع الكهرباء في المستشفيات وخلال العمليات الجراحية وهو ما يمكن أن يشكل تهديدا على الحياة.

وأوضحت فيزر في المقابلة المصورة أن "التطرف اليساري أصبح أكثر شدة وعنفا ولا يتجنبون مثل تلك التصرفات، ويجب أن يكون لدينا رد صارم"، مضيفة أن مكتب النائب العام يجب أن يتخذ إجراءات صارمة، "كما يجب تنفيذ عقوبات شديدة".

وأضرم مجهولون أمس الأول الثلاثاء، النار في برج كهرباء يشكل جزءا من البنية التحتية التي تغذي مصنع تسلا، وبالتالي توقف الإنتاج في المصنع الكائن في جرونهايده في ولاية براندنبورج بشرق البلاد والتي تحيط برلين.