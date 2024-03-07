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تراجع معدل التضخم في المكسيك لأول مرة منذ أكتوبر الماضي مما يزيد احتمالات قيام البنك المركزي ببدء دورة خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق الشهر الجاري.

وقال معهد الإحصاء المكسيكي إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال فبراير الماضي بنسبة 4ر4% سنويا مقابل 88ر4% خلال يناير الماضي، ليقل قليلا عن متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم وكان 42ر4%.

وفي الوقت نفسه، تراجع معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة خلال الشهر الماضي إلى 64ر4% سنويا، في حين كانت التوقعات 63ر4%.

وقالت بلومبرج إن لجنة السياسة النقدية برئاسة فيكتوريا رودريجز محافظ البنك المركزي تتابع بيانات التضخم قبل اتخاذ قرارها بشأن إمكانية بدء تخفيف السياسة النقدية في ثاني أكبر اقتصاد بأمريكا اللاتينية خلال اجتماعها المقرر يوم 21 مارس الحالي. ويتوقع أغلب المحللين خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل بمقدار ربع نقطة مئوية.