قيادي بحزب مستقبل وطن يدين عدوان إسرائيل على قطر: المجتمع الدولي مطالب بالتحرك والانصياع لرؤية مصر

أدان شادي الكومي، القيادي بحزب مستقبل وطن، العدوان الإسرائيلي على دولة قطر، واصفًا إياه بالتصعيد الخطير الذي يمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي وتهديدًا لاستقرار المنطقة.

وأكد الكومي، في بيان له اليوم، أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة تكشف عن نهج متعمد قائم على تجاهل كل الأعراف والمواثيق الدولية، مشددًا على أن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته العاجلة لوقف هذه الانتهاكات وحماية المدنيين.

وطالب الكومي، القوى الكبرى والمنظمات الدولية بالاستجابة لرؤية مصر، التي عبّر عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقائمة على الوقف الفوري للعدوان وفتح مسارات للحوار السياسي الشامل، بما يحفظ الأمن الإقليمي ويصون حقوق الشعوب في الأمن والسلام.

وأشار إلى أن مصر تظل صوت الحكمة والعقل في مواجهة الأزمات الإقليمية، داعيًا إلى وحدة الصف العربي والإسلامي، وتكاتف الجهود من أجل موقف دولي أكثر قوة يضع حدًا للممارسات الإسرائيلية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.