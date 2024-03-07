نتنياهو: الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته ضد حماس في جميع أنحاء غزة بما يشمل رفح

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن جيش بلاده سيواصل عملياته ضد عناصر حركة «حماس» في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك مدينة رفح الفلسطينية.

وأضاف في تصريحات نشرها موقع «يديعوت أحرنوت» العبري، مساء الخميس: «نحن في خضم حرب لا عدالة فيها، من أجل القضاء على حكم حماس الشرير، وإعادة كل حقوقنا»، بحسب ادعائه.

وجدد استعراض أهداف بلاده من الحرب على غزة، والتي تشمل إعادة المحتجزين لدى المقاومة، ومنع أي تهديد مستقبلي من القطاع لبلاده.

وأكمل: «سيواصل الجيش الإسرائيلي عملياته ضد حماس في قطاع غزة بأكمله، بما في ذلك مدينة رفح معقلها الأخير»، وفقًا لوصفه.

واعتبر أن منع جيشه من الدخول إلى رفح ينهي الحرب، مختتمًا: «من يطلب منا عدم دخول رفح يطلب منا إنهاء الحرب وهذا لن يحدث».

وتدرس الولايات المتحدة اتخاذ خطوات لمنع إسرائيل من استخدام الأسلحة الأمريكية، في الهجوم المرتقب على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، حسبما أفادت صحيفة «واشنطن بوست».

ونقلت «واشنطن بوست»، عن السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل مارتن إنديك، قوله: «إذا شنت إسرائيل هجوما على رفح من دون توفير الحماية الكافية للسكان المدنيين النازحين، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث أزمة غير مسبوقة في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، حتى فيما يتعلق بإمدادات الأسلحة».