 السعودية تُدين بشدة قرار إسرائيل المصادقة على بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السعودية تُدين بشدة قرار إسرائيل المصادقة على بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية

د ب أ
نشر في: الخميس 7 مارس 2024 - 12:00 ص | آخر تحديث: الخميس 7 مارس 2024 - 12:00 ص

أدانت السعودية، اليوم الأربعاء، بشدة قرار الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، ومحاولة تهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية بما فيها القدس.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن المملكة أوضحت أن ذلك يتعارض مع كل القرارات الدولية، وقانون حقوق الإنسان الدولي، ومواثيق الأمم المتحدة، ويحول دون تحقيق فرص السلام والاستقرار في المنطقة.

وجددت المملكة التأكيد على ضرورة إنهاء المعاناة وتوفير الأمل للشعب الفلسطيني وتمكينه من الحصول على حقوقه في العيش بأمان، وإقامة دولته الفلسطينية بحدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة.

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