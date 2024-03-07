حزب الله يعرض مشاهد من استهدافه آلية للجيش الإسرائيلي

عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من استهدافه آلية تابعة للجيش الإسرائيلي في موقع بركة ريشا عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية آلية تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في موقع بركة ريشا عند الحدود اللبنانية الفلسطينية".

ومساء أمس الثلاثاء، أعلن "حزب الله" اللبناني استهدافه لمبنى في مستوطنة أفيفيم الإسرائيلية بالأسلحة المناسبة، مؤكدا إصابته بشكل مباشر.

وأكد "حزب الله" اللبناني قبل ذلك بساعات قليلة، استهدافه لمبنى في ‏مستوطنة كريات شمونا بشمال إسرائيل، مؤكدا ‏إصابته بشكل مباشر وإيقاع إصابات مؤكدة فيه.

وأضاف أنه استهدف مستوطنة كفربلوم الإسرائيلية بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا، مشيرا إلى تنفيذ 9 عمليات أخرى ضد الجيش الإسرائيلي، وتحقيق إصابات مباشرة.



وتأتي هذه الاستهدافات في إطار الاشتباكات التي تدور بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، حيث شدد "الحزب" على أن "جبهة لبنان مهمتها مساندة غزة، وتوقفها رهن بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة".