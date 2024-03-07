السجن المشدد 3 سنوات والمراقبة لمحامي محمد عادل قاتل نيرة أشرف

قضت محكمة جنايات طنطا الدائرة الخامسة، في جلستها المنعقدة اليوم الخميس، بالسجن المشدد 3 سنوات للمتهم أحمد حمد، محامي قاتل نيرة أشرف، ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات أخرى، في واقعة الاعتداء على محمد الغزيري.

وكانت المحكمة برئاسة المستشار نبيل محمد ربيع، في جلسة الأحد الماضي، حجزت قضية البلطجة المتهم فيها محامي محمد عادل، قاتل نيرة أشرف، لليوم الخميس، للنطق بالحكم.



وكان المستشار أحمد فاضل المحامي العام لنيابات استئناف طنطا، قد أحال المتهم إلى محاكمة جنائية عاجلة، مع سرعة ضبطه وإحضاره وتقديمه محبوسا على ذمة المحاكمة، بتهم البلطجة واستعراض القوة ودهس أحد المواطنين بسيارته وإصابته بعاهة مستديمة.

جاء ذلك بعد أن قرر حسام النجار وكيل نيابة ثان طنطا تحت إشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية، ضبط وإحضار المتهم في القضية رقم 20937 لسنة 2022 والمقيده برقم 3115 جنايات كلى غرب طنطا، بعد ثبوت الاتهامات ضده وذلك في البلاغ المقدم من محمد الغزيري، وأحد المواطنين يتهمانه بالبلطجة واستعراض القوة وإحداث عاهة مستديمة.