نادي الأسير: الاحتلال يواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنّت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت 40 مواطنًا على الأقل من الضّفة، بينهم أربعة نساء بينهن الأسيرة السابقة والصحفية بشرى الطويل.

وأضاف في بيان مشترك مع هيئة شئون الأسرى والمحررين، صباح الخميس، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي رام الله، وطوباس، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات طولكرم، وبيت لحم، والخليل، وجنين، ونابلس.

ونوه بأن الاحتلال يواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، يرافقها اعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين، ومصادرة الأموال، والأجهزة المحمولة.

وأعلن ارتفاع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر المنصرم، إلى نحو 7490، موضحًا أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

يشار إلى أنّ الاحتلال يواصل تنفيذ حملات الاعتقال في الضّفة، التي يرافقها عمليات تنكيل وتعذيب ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم، بشكل غير مسبوق، ولم يستثنّ الاحتلال خلال حملات الاعتقال المرضى والجرحى وكبار السّن.