الصين تطالب بإنهاء قتل المدنيين في قطاع غزة

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طالب وزير الخارجية الصيني وانج يي، بإنهاء العنف ضد المدنيين خلال الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة ضد منظمة حماس.

وقال وانج، اليوم الخميس في بكين خلال مؤتمر صحفي على هامش مؤتمر الشعب الوطني: "لم يكن بالإمكان إيجاد أي تبرير لاستمرار الصراع أو عذر لقتل المدنيين".

وأضاف أنه يجب الإفراج عن جميع السجناء، كما يتعين على المجتمع الدولي دعم وقف إطلاق النار الفوري.

وأشار وانج، إلى أنه يمكن فقط كسر الحلقة المفرغة للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني من خلال التطبيق الكامل لحل الدولتين وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، وبذلك يتم تدمير الأرض الخصبة للأفكار المتطرفة.

وأوضح أنه لم يعد بالإمكان التحايل على السعي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.