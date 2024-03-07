يقيم بيت الشعر العربي بمقره في بيت الست وسيلة، أمسية جديدة من أمسيات صالون صالون أحمد عبد المعطي حجازي، وذلك في السابعة مساء اليوم الخميس.

تقام الأمسية ضمن برنامج نشاط مراكز الإبداع التابعة لصندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، يتحدث فيها الشاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي عن يومياته في باريس، وكيف رأى المرأة الفرنسية.

الصالون الذي تدير الحوار فيه الإعلامية فاطمة السردي يحتفي باليوم العالمي للمرأة بأمسية شعرية تشارك فيها الشاعرات رضا أحمد، ورشا أحمد، ومروة أبو ضيف، وحبيبة الزين، وحنان شاهين.