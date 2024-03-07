وايمو توسع خدمة السيارات الأجرة ذاتية القيادة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

حصلت شركة السيارات ذاتية القيادة وايمو التابعة لمجموعة ألفابيت المالكة لشركة التكنولوجيا الأمريكية جوجل على موافقة سلطات ولاية كاليفورنيا على توسيع نطاق عمل سيارات الأجرة ذاتية القيادة التابعة لها من مدينة سان فرانسيسكو إلى وادي السيليكون و أجزاء من مدينة لوس أنجليس.

يأتي إعلان وايمو الرائدة في تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة عن توسيع خدمتها في الوقت الذي علقت فيه شركة صناعة السيارات الأمريكية العملاقة خدمتها المنافسة كروز بعد وقوع حادث جسيم لإحدى سياراتها ذاتية القيادة.

وفي بداية الشهر الحالي وافقت سلطة النقل في كاليفورنيا على طلب وايمو تشغيل خدمة سيارات الأجرة ذاتية القيادة في منطقة أوسع جنوب سان فرانسيسكو حتى صني فيل على بعد حوالي 60 كيلومترا من منطقة عملها الحالي.

وتضم المنطقة الجديدة مطار سان فرانسيسكو ومقر رئاسة جوجل في ماونتن فيو. وتقول وايمو إنها لا تخطط حاليا لتوسعات جديدة في مناطق تشغيل خدمتها.

وحاليا تقدم وايمو خدمة سيارات الأجرة ذاتية القيادة في قلب مدينة سان فرانسيسكو حيث تقوم بتشغيل حوالي 250 سيارة. وتأسست وايمو من خلال مشروع جوجل لتطوير تكنولوجيا القيادة الذاتية للسيارات الذي بدأ قبل حوالي 15 عاما.

في الوقت نفسه تواجه السيارات ذاتية القيادة مقاومة واضحة في المنطقة حيث تقول السلطات المحلية والسكان إن هذه السيارات تتسبب في تعطيل المرور وقيادتها ليست آمنة.

وتشكو خدمات الطوارئ في سان فرانسيسكو من توقف السيارات الأجرة ذاتية القيادة في منتصف الطريق وتعطيل حركة المرور. كما واجهت شركات النقل العام في سان فرانسيسكو مشكلات مماثلة عند قيادة الحافلات.

وقبل بضعة أسابيع احترقت إحدى سيارات وايمو بالكامل عندما أضرم مخربون فيها النار أثناء احتفالات رأس السنة الصينية.

وفي الوقت الحالي ستعمل خدمة كروز المنافسة دون رخصة مماثلة بعد تجميد هذه الرخصة نتيجة الحادث الذي وقع من إحدى سياراتها في تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وفي هذا الحادث صدمت سيارة يقودها أحد الأشخاص سيدة فسقطت أمام سيارة ذاتية القيادة تابعة لخدمة كروز، لكن الأخيرة لم تتوقف وجرت السيدة عدة أمتار .

وبعد الحادث غيرت شركة جنرال موتورز فريق إدارة مشروع كروز وألغت خطط النمو الطموحة للفريق السابق. وسيتم إطلاق الخدمة مجددا في مدينة واحدة فقط.