تركيا: التوتر في اللاذقية واستهداف قوات الأمن قد يقوض جهود تحقيق الوحدة في سوريا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كيتشيلي، إن التوتر في اللاذقية ومحيطها واستهداف قوات الأمن قد يقوض جهود تحقيق الوحدة والتضامن في سوريا.

وشدد في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الجمعة، على ضرورة عدم السماح لمثل هذه الاستفزازات بأن تصبح تهديدا للسلام في سوريا والمنطقة.

وأشار إلى معارضة بلاده لأي عمل «يستهدف حق السوريين في العيش بسلام ورخاء»، مؤكدًا أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب والإدارة السورية.

Lazkiye ve Çevresinde Yaşanmakta Olan Gelişmeler Hakkında:



Suriye’de güvenlik ve istikrarın tesisi amacıyla yoğun bir gayret ortaya konulmaktadır. Böylesi kritik bir dönemde, Lazkiye ve çevresinde yaşanan gerilim ve güvenlik güçlerinin hedef alınmış olması, Suriye’yi geleceğe… — Öncü Keçeli | Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü (@SpoxTR_MFA) March 7, 2025

ونصب مسلحون موالون للنظام السابق، هجمات وكمائن، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 15 من عناصر قوات الأمن وإصابة آخرين، ووصفت السلطات السورية هذه الهجمات بالمنسقة.

وبدأ التصعيد الأخير من جانب فلول النظام السابق من بلدة بيت عانا بريف اللاذقية، حيث تم قتل عنصر أمني وجرح آخرين، وبعد ذلك وقع كمين في جبلة قتل فيه 15 عنصرا أمنيا، ثم انتقلت الهجمات إلى أحياء داخل مدينة اللاذقية، حيث حاول مسلحون السيطرة على مواقع أمنية ومدنية.

وتعد هذه الهجمات الأعنف التي تتعرض لها قوات الأمن التابعة للحكومة الانتقالية في سوريا، منذ الإطاحة بالأسد في الثامن من ديسمبر الماضي.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع السورية أن قواتها بدأت الانتشار في مدينتي اللاذقية وطرطوس، دعما لقوات إدارة الأمن العام ضد فلول النظام المخلوع، ولإعادة الاستقرار والأمن للمنطقة.

وذكرت الوزارة أن أرتال وتعزيزات قوات وزارتي الدفاع والداخلية وصلت إلى مركز محافظة اللاذقية لتعزيز الاستقرار والأمن.