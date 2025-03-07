تقرير: إسرائيل بدأت إجراءات تنفيذ خطة ترامب لتهجير الغزيين

نقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن مصادر مطلعة قولها إن إسرائيل تعمل على تنفيذ خطة ترامب لتهجير سكان قطاع غزة.

وبحسب المصادر، فقد شكلت الإدارة الأمريكية فريقًا متخصصًا للترويج لخطة الرئيس دونالد ترامب بشأن، مشيرةً إلى أن هذا الفريق على تواصل مباشر مع "مديرية الهجرة في غزة" التي تعمل وزارة الدفاع الإسرائيلية حاليًا على إنشائها، وفقا لما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

وفي إطار هذه الخطة، تروج إسرائيل لأن الهدف ليس إجبار سكان القطاع على المغادرة، بل "تقديم المساعدة" لمن يرغب في الهجرة، وفقًا لما نقلته الصحيفة.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر أمنية إسرائيلية، أمس، بأن تل أبيب استكملت الإجراءات اللازمة للسماح بخروج آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة بشكل يومي عبر ثلاثة مسارات مختلفة.

وأوضحت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن إسرائيل تعتبر تسهيل مغادرة أكبر عدد ممكن من سكان القطاع جزءًا من خطتها لإفراغ غزة من السكان، في خطوة تتعارض مع الخطة المصرية المدعومة عربيًا، والتي حظيت بزخم دولي رغم معارضة إسرائيل وواشنطن لها.