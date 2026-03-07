إصابة نوير تبعده عن الملاعب قبل مواجهة أتالانتا

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني تعرض حارس مرماه وقائده مانويل نوير لإصابة عضلية خلال المباراة التي فاز فيها الفريق على بوروسيا مونشنجلادباخ بنتيجة 4-1 ضمن منافسات الدوري الألماني.

وكشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها الحارس المخضرم عن إصابته بتمزق في ألياف عضلة ربلة الساق اليسرى، وهو ما سيؤدي إلى غيابه عن الملاعب لفترة خلال المرحلة المقبلة.

ومن المتوقع أن يتولى الحارس الشاب جوناس أوربيج مهمة حراسة مرمى الفريق في المباريات القادمة، بما في ذلك مواجهة أتالانتا الإيطالي في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، المقررة مساء الثلاثاء في مدينة بيرجامو.

وكان بايرن ميونخ قد حقق فوزًا كبيرًا على بوروسيا مونشنجلادباخ في افتتاح الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الألماني على ملعب «أليانز أرينا»، ليعزز صدارته لجدول الترتيب ويوسع الفارق مع أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند إلى 14 نقطة، قبل مباراة الأخير المرتقبة أمام كولن.