تحالف ميركل والليبراليون ينتقدون تصريحات نتنياهو حول ضم مستوطنات الضفة الغربية

انتقد تحالف المستشارة الألمانية انجيلا ميركل المسيحي، والحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخاصة بضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى إسرائيل بعد إعادة انتخابه.

وفي تصريحات لصحف شبكة التحرير الصحفي (دويتشلاند) الصادرة غدا الاثنين، قال يوهان فاديفول نائب رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي :" نحن ننظر بانتقاد لمجمل سياسة المستوطنات لإسرائيل ويمكننا فقط أن نقول لأصدقائنا دائما إن التدابير أحادية الجانب لن تؤدي إلى موقف سلمي شامل".

في الوقت نفسه، أشار فاديفول إلى أن إسرائيل ستشهد انتخابات لاختيار برلمان جديد(الكنيست) بعد غد الثلاثاء وإلى أن نتنياهو في " موقف صعب لمعركة انتخابية"، وأوضح أن من " يخضع لضغوط سياسية داخلية، يقبل على البحث عن مجالات أخرى، وربما كان هذا هو الحافز لنتنياهو (للإعلان عن هذه الخطط)".

وفي نفس السياق، انتقد الكسندر جراف، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الليبرالي، خطط نتنياهو وقال: "سواء أكان الموضوع متعلقا بالقدس أو بالجولان أو بالضفة الغربية، فإن القضايا الإقليمية يجب أن تكون جزءا من حل شامل، واقتطاع بعض المناطق سيجعل التوصل إلى حل أصعب وليس أسهل".