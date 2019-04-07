«دويتشه بان» الألمانية تتصدى لتأخر القطارات بمزيد من الاستثمارات في الرقمنة

تعتزم هيئة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" التصدي لتأخيرات القطارات لديها وتوفير مساحة أكبر على السكك الحديدية من خلال استثمارات بالمليارات في التقنية الرقمية.

وقال عضو مجلس إدارة قسم البنية التحتية بالهيئة رونالد بوفالا لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ": "سيشعر المسافر من خلال ذلك بأن موثوقية النظام تزداد بشكل واضح... المثال الأفضل هو الطريق الرقمي إلى حد كبير بين برلين وميونخ"، موضحا أن أجهزة اللاسلكي والاستشعار تحل هناك محل إشارات المسار على هذا الطريق.

وأضاف أنه يمكن لهيئة السكك الحديدية زيادة قدرتها الاستيعابية خلال العقد القادم بنسبة تصل إلى الثلث دون وضع أرصفة إضافية من خلال توفير مراقبة وتحكم رقمي في شبكة القطارات فائقة السرعة "إنتر سيتي إكسبريس" (أي سي إيه).

وأكد بوفالا أن هناك حاجة للحاق بالركب في المجال التقني، لافتا إلى أنه لهذا السبب، ستقوم هيئة السكك الحديدية بتأسيس شركة رقمية لتطوير حل بالتعاون مع الأوساط الصناعية.