الجيش الوطني الليبي يعلن التقدم باتجاه طرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، المعين من جانب مجلس النواب المنتخب استمرار الاشتباكات مع قوات حكومة الوفاق، المدعومة دوليًا، خارج العاصمة الليبية طرابلس حتى مساء اليوم الأحد، مؤكدا "تقدّم قواته باتجاه المدينة".

وأكّد المتحدث باسم الجيش اللواء احمد المسماري في مؤتمر صحفي عقده اليوم شرقي البلاد مشاركة القوات الجوية التابعة للقوات المسلحة في الاشتباكات للمرة الأولى حيث قامت حسب قوله بقصف مواقع في منطقة "حوش الستّين" التي تبعد 60 كيلومترا جنوب غرب طرابلس حيث تتمركز قوات تابعة للمنطقة العسكرية الغربية التابعة للوفاق، وكذلك قامت بإسناد ناري للوحدات المتقدمة على محور السواني ومعسكر 7 ابريل، وطريق المطار بالقرب من معسكر النقلية.

وأكد المسماري استمرار السيطرة على مطار طرابلس والتقدّم عبر طريق المطار وطريق قصر بن غشير ووادي الربيع ومنطقة خلّة الفرجان، مشيرا إلى محاولات لقوات الوفاق من أجل استرجاع المطار عبر قصف المنطقة بـ 4 طلعات جوية والقيام بمحاولة التفاف قال إنها "لم تفلِح في انتزاع المطار من قبضة القوات المسلحة".

وأشار إلى ترحيب كبير يلقونه من سكان المناطق المحررة "حسب وصفه".