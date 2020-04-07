مصدر: غلق وحدة شريف مختار بطب قصر العيني عقب إصابة طبيب بكورونا



كشف مصدر طبي مسئول بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، عن قرار غلق وحدة شريف مختار لرعاية القلب، وذلك عقب اكتشاف طبيب مصاب بكورونا، وأخذ الإجراءات الوقائية اللازمة تجاه المخالطين له من الطاقم الطبي.

وأكد المصدر لـ"الشروق": أنه فور علم إدارة المستشفيات بإصابة الطبيب تم عزله، وتعقييم الوحدة ورفع إجراءات مكافحة العدوى حفاظًا على الطاقم الطبي والمرضى.

وكان رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد عثمان الخشت، قد أكد صباح اليوم الثلاثاء، في بيان رسمي، غلق المكان الذي ظهر به حالة إيجابية سواء كان عيادة أو غيره بحسب طبيعة كل كلية أو معهد أو مستشفى، وعدم استقبال أي أشخاص إلا بعد تعقيمه وتطهيره كاملا بجميع محتوياته، وذلك طبقا للمعايير المقررة لدى وزارة الصحة، والمتابعة والتأكيد على ارتداء العاملين بمرافق الجامعة الطبية وسائل الوقاية المقررة، والالتزام باتباع سياسات مكافحة العدوى من قبل المرضى والمترددين على المستشفيات، وإبلاغ قطاع الطب الوقائي وفريق الترصد بوزارة الصحة.

وشدد الخشت، على الجميع اتخاذ الإجراءات الفورية والحاسمة دون أي إبطاء وفقا للبروتوكولات المطبقة بالدولة، وذلك للتعامل طبقا للمعمول به بوزارة الصحة مع المصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، أو الذين يعانون من ارتفاع درجة الحرارة أو من أي أعراض مرتبطة بفيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات حيال أي حالة يثبت إصابتها، إلى جانب حصر جميع المخالطين للحالة التي تثبت إصابتها بفيروس كورونا، وتطبيق إجراءات العزل والعلاج وفقًا للمعمول به، مع المتابعة الدقيقة لاتخاذ الإجراءات الضرورية للفحص دون تأخير

حال استلزم الأمر.

وأكد الالتزام بالشفافية الكاملة بشأن الإفصاح لوزارة الصحة عن أى وقائع أو مستجدات تطرأ ذات صلة بفيروس كورونا المستجد، وتحديثات الخطة التنفيذية لمكافحة العدوى على جميع العاملين، وتنفيذ الأوامر والتعليمات الادارية والإرشادات الداخلية لإحاطة العاملين بها بما يجب عليهم حال الشك أو الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، وضوابط توجيهنا الفوري إلى ما يجب عليه اتباعه تجاه نفسه والمخالطين به.