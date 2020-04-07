قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي مدرك لخطورة وأبعاد الموقف المتعلق بأزمة فيروس كورونا.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات احترازية قوية في مواجهة كورونا .

وأكد هيكل أن ما تم مشاهدته اليوم من استعدادت القوات المسلحة بمثابة رسالة طمأنة توحي بأن الدولة مستعدة جيدا لما يمكن أن يحدث .

وأوضح أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، أن أقل من 10% من المصابين بفيروس كورونا هم من يحتاجون لأجهزة التنفس الصناعي .

وأردف وزير الدولة للإعلام، أن هناك اجتماع غدا لمجلس الوزراء واجتماع لمجلس المحافظين لدراسة تمديد قرار حظر التجول، حيث إن الدولة تسير وفق إجراءات علمية، ولكن الغالب أن هناك اتجاه نحو المد، لافتا إلى أنه ليس من الضروري زيادة توقيت حظر التجوال في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن القوات المسلحة وفرت مستشفيات ميدانية في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا ، وجاهزة للتصدي لأي تداعيات.