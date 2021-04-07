بكين تدعو واشنطن للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني ورفع العقوبات «غير القانونية» عن طهران

أكدت الصين أنه يتعين على الولايات المتحدة، العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، وأن تلغي حظرها "غير القانوني" المفروض على إيران.

وطالبت بكين واشنطن، بـ"رفع جميع العقوبات غير القانونية ضد إيران وولايتها القضائية طويلة الذراع، ضد الكيانات والأفراد من الأطراف الثالثة"، بحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وأكد المبعوث الصيني لدى الأمم المتحدة، وانج تشون، أنه "ينبغي على واشنطن رفع جميع العقوبات غير القانونية ضد طهران"، معتبرا أن "انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني وضغوطها القصوى على طهران، هو السبب الأساسي وراء ما وصل إليه الوضع الحالي، وأن عودة الولايات المتحدة للاتفاق مبكرا هي مفتاح حل المشكلة".

وتابع وانج: "يجب أن يتم تأكيد الطلب المبرر من الطرف المتضرر، وليس الطرف المخالف، والوفاء به أولا..هذا أمر أساسي يتعلق بالصح والخطأ، ويجب على الولايات المتحدة أن ترفع جميع العقوبات المفروضة على طهران، وعلى هذا الأساس، يمكن لإيران أن تمتثل بشكل كامل للاتفاق النووي"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.