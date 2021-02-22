عمر رضوان: أتمنى العودة للأهلي وأشارك بشكل أساسي

أكد عمر رضوان حارس مرمى الجونة المعار إلى صفوف أسوان، أنه لم يتواصل معه أحد مسؤولي النادي الأهلي للعودة من جديد.

وقال عمر رضوان في تصريحات إذاعية: "انا تحت امر الأهلي في أي وقت ولكن لم يتواصل معي أحد في الحقيقة".

وأضاف: "الأهلي بيتي وتربيت فيه منذ كان عمري 7 سنوات".

وأكمل: "أتمنى إذا عدت إلى الأهلي أن أشارك بشكل أساسي، أخرج على سبيل الإعارة منذ أن كانت في السابعة عشر عاما لاكتساب الخبرات واللعب بشكل أساسي، لأن هذا سيضيف لي الكثير".

جدير بالذكر أن رضوان من ناشئي النادي الأهلي، وانتقل للعب للعديد من الأندية مثل الجونة، الرجاء المطروحي وأسوان.