رحيل الأديبة وفية خيري عن عمر ناهز 90 عاما

فقد الوسط الأدبي والفني والإعلامي الأديبة والسيناريست والرائدة في مجال الدراما التليفزيونية والسينمائية والكاتبة الروائية وفية خيرى، التي رحلت عن عالمنا في صمت وهدوء.

ولدت وفية خيرى في الرابع من أبريل عام ١٩٣١ ودرست الأدب الانجليزي، وكانت من الرائدات في كتابة الدراما التليفزيونية والسينمائية، حبث شاركت في كتابة سيناريو فيلم "القاهرة ٣٠" قصة نجيب محفوظ وإخراج صلاح ابو سيف.

كما قدمت في الدراما التليفزيونية عددا من الأعمال بينها، وسط الزحام مع المخرج علية ياسين،و"أم مثالية" مع المخرجة أنعام محمد على، والبيت الكبير مع المخرج محمد فاضل، والحب والسنين مع المخرجة مجيدة نجم.

وألفت وفية خيرى عددا من القصص والروايات التي رصدت التحولات الاجتماعية التي مر بها المجتمع المصري، ومن بينها "مدينة الحدائق" التي تنطوي على جانب من سيرتها الذاتية، وبينها كذلك "امرأة بين الرجال"، و"دلال وبسيمة"، و"الثورة في عيون امرأة مصرية"،و"الحياة في خطر"، و"أكثر من شىء"، وصدر آخر كتبها تحت عنوان "١٧ شارع قشتمر".