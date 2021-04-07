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أعداد جريدة الشروق
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النمسا تدعم التعاون الدولي لمكافحة وباء كورونا

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 7 أبريل 2021 - 7:39 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 أبريل 2021 - 7:39 م

أكدت النمسا اليوم دعمها المكثف لجميع دول الجوار والاتحاد الأوروبي والشركاء فى العالم فى مكافحة وباء كورونا.

وقال بيان لوزارة الخارجية النمساوية اليوم الأربعاء، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للصحة، "لا أحد بأمان حتى يصبح الجميع آمنين" مشيرا الى أن هذا الشعار صحيح أكثر من أي وقت مضى في ظل التحديات الوبائية الراهنة.

وأشار البيان إلى أن النمسا تقوم بحملات نشطة من أجل أن تصل اللقاحات للجميع ويتم توزيعها بشكل عادل لجميع الدول خاصة الدول النامية.

يشار إلى أن النمسا احتلت المركز السادس أوروبيا فى توزيع لقاحات كورونا بعد تطعيم 13 فى المائة من السكان بينما احتلت مالطا المركز الأول والمجر الثاني على مستوى دول الاتحاد الأوروبي.

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