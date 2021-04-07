اخفاق قادة الصومال في التوصل إلى اتفاق بشأن الانتخابات

فشلت الحكومة الاتحادية الصومالية في التوصل إلى اتفاق مع ولايتين لإنهاء الخلاف المستمر بشأن إجراء الانتخابات.



وقال وزير الإعلام الصومالي، عثمان أبو بكر دبي، في مقديشو: "أريد أن أوضح للشعب الصومالي أن رئيسي بونتلاند وجوبالاند لا يريدان إجراء انتخابات في البلاد، وقاما بإفشال المحادثات"، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.



ونفى رئيسا وزراء ولاية جوبالاند الاتحادية ومنطقة بونتلاند شبه المستقلة ذلك في إفادة إعلامية بالعاصمة، واتهما الرئيس محمد عبد الله محمد، المعروف باسم فرماجو، بإبداء عدم الاهتمام بالمحادثات في محاولة لتمديد فترة بقائه في السلطة. ويسعى فرماجو إلى ولاية جديدة بعد انتهاء فترته التى استمرت أربعة فى 8 شباط/فبراير الماضي.



وقال عمر محمود، المتخصص البارز في الشؤون الصومالية بمجموعة الأزمات الدولية، إن التمديد قد يكون كارثيًا، مضيفا أن " هذا النوع من الاقتتال الداخلي والإلهاء يفيد حركة الشباب دائمًا. وما دامت الأمور قد وصلت إلى طريق مسدود، فإن هذا يعني أن النخب السياسية تركز انتباهها على بعضها البعض، وليس على حركة الشباب".