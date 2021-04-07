فيسبوك يحذف مئات الحسابات المزيفة المرتبطة بجماعة إيرانية معارضة في الخارج

قالت شركة "فيسبوك" إنها أزالت مئات الحسابات المزيفة المرتبطة بـ"جماعة إيرانية في المنفى".

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، نشرت الحسابات التي تم حذفها محتوى ينتقد الحكومة الإيرانية ويدعم منظمة "مجاهدي خلق"، وهي جماعة إيرانية معارضة. وفي كثير من الحالات، استخدمت حسابات "فيسبوك" و"أنستجرام" أسماء ملفات شخصية وصورا مزيفة.

وقرر "فيسبوك" أن الحسابات كانت تدار من مكان واحد في ألبانيا من قبل مجموعة من الأفراد يعملون نيابة عن منظمة مجاهدي خلق. وعثر "فيسبوك" على أدلة أخرى تشير إلى ما يسمى "troll farm" وهي مجموعة من الأشخاص يعرفون بمتصيدي الإنترنيت (يشاركون بنقاشات عبر الإنترنت أو المساهمة بتعليقات أو كلام مثير للجدل)، حيث يتم الدفع للعمال غالبا لنشر محتوى، بما في ذلك المعلومات الخاطئة، على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويقول "فيسبوك" إنه يزيل مثل هذه الحسابات بناءً على سلوكها، وليس على المواد التي ينشرونها، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

من جهته، قال المجلس الوطني للمقاومة في إيران، وهو مظلة جامعة تضم منظمة مجاهدي خلق وغيرها من المنظمات المعارضة، في بيان إنه لم تتم إزالة أي حسابات تابعة له أو لمنظمة مجاهدي خلق. كما نفت الجماعة وجود مزرعة ترول "troll farm" ألبانية تابعة لمنظمة مجاهدي خلق.

قال فيسبوك إن شبكة الحسابات المزيفة كانت نشطة حتى عام 2017 ومرة ​​أخرى في أواخر عام 2020. إجمالا، تمت إزالة أكثر من 300 حساب وصفحة ومجموعة على "فيسبوك" و "أنستجرام" كجزء من إجراءات الشركة.

في بعض الحالات، استخدمت الحسابات المزيفة صور مشاهير إيرانيين أو معارضين متوفين.