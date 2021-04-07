شهدت الأيام الراهنة، ارتفاعا ملحوظا فى الإقبال على شراء المستلزمات الرمضانية، من الياميش والفوانيس، فضلا عن شراء السلع الأساسية واللحوم التى زادت أسعارها بشكل طفيف، مع زيادة الطلب، مقارنة بالأشهر العادية.

خبراء قالوا إن الإقبال على الشراء فى جميع السلع زاد جدا مقارنة بالعام الماضى، والذى شهد حالة من الركود ارتبطت بفيروس كورونا، وحالة التوتر التى ضربت المواطنين، بعكس العام الراهن والذى يشهد حالة من التعايش من قبل المواطنين.

«الشروق» ترصد أسعار أهم السلع الأساسية والمستلزمات الرمضانية، حيث قال التجار إن أسعار الياميش ارتفعت بما يتراوح بين 15 و20%، نتيجة لانخفاض المعروض منها أمام الطلب، كما ارتفعت أسعار اللحوم 10 جنيهات مع زيادة الإقبال، فيما استقرت أسعار السلع الأساسية بعد هدوء حركة البيع، نظرا لانخفاض القوة الشرائية بعد انتشار أزمة كورونا، كما استقرت أسعار الفوانيس وانخفض بعضها بنسبة 10%، نتيجة لوجود مخزون كبير من البضائع من الموسم الماضى.