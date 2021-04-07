تحل المطربة الشعبية أمينة، اليوم الأربعاء، ضيفة على برنامج قول يا كبير، مع المذيع صبري زكي، من الساعة 10 إلى 12 مساءً، على راديو إنرجي.
وتتحدث أمينة، خلال البرنامج، عن مشوارها الفني، وأعمالها الجديدة.
يذكر أن أمينة طرحت مؤخرا أغنية المقام العالي، عبر يوتيوب ومنصات رقمية وإذاعات، وهي من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع أحمد حسام، والكليب إخراج عادل سرحان.
وظهرت أمينة بإطلالة جديدة في الكليب الأخير، الذي تم تصويره في دبي، وتؤدي فيها شخصية عميل سري، ضمن فيلم أكشن قصير، والتقطت العديد من مشاهده في الصحراء، وحققت مشاهدات تخطت حاجز المليون عبر موقع يوتيوب.