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اليوم.. أمينة ضيفة برنامج قول يا كبير على راديو إنرجي

المطربة الشعبية أمينة
المطربة الشعبية أمينة
إيمان محمود
نشر في: الأربعاء 7 أبريل 2021 - 9:16 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 أبريل 2021 - 9:16 م

تحل المطربة الشعبية أمينة، اليوم الأربعاء، ضيفة على برنامج قول يا كبير، مع المذيع صبري زكي، من الساعة 10 إلى 12 مساءً، على راديو إنرجي.

وتتحدث أمينة، خلال البرنامج، عن مشوارها الفني، وأعمالها الجديدة.

يذكر أن أمينة طرحت مؤخرا أغنية المقام العالي، عبر يوتيوب ومنصات رقمية وإذاعات، وهي من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع أحمد حسام، والكليب إخراج عادل سرحان.

وظهرت أمينة بإطلالة جديدة في الكليب الأخير، الذي تم تصويره في دبي، وتؤدي فيها شخصية عميل سري، ضمن فيلم أكشن قصير، والتقطت العديد من مشاهده في الصحراء، وحققت مشاهدات تخطت حاجز المليون عبر موقع يوتيوب.

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