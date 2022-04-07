سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي يلتقي بالمستشار الدبلوماسي لرئيسة المفوضية الأوروبية

التقى الدكتور بدر عبد العاطي سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي بالمستشار السياسي لرئيسة المفوضية الأوروبية فرناندو جوميريز.

وتناول اللقاء سُبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة في ضوء الزخم الذي تشهده العلاقات بين الجانبين لا سيما في أعقاب الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية إلى بروكسل للمشاركة في الدورة السادسة من قمة الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي التى عقدت يومي ١٧ و١٨ فبراير ٢٠٢٢، وما تخللها من لقاءات رفيعة المستوى مع مسئولي مؤسسات الاتحاد الأوروبي ومجموعة من الشركات الأوروبية الكبرى.

وقد تم التطرق خلال اللقاء إلى عدد من المجالات محل الاهتمام المشترك في ضوء الفرص الواعدة التي يوفرها الاقتصاد المصري للتعاون سواء على مستوى الشركات الأوروبية وجذب الاستثمارات أو على مستوى التعاون الحكومي، في مجالات التحول الأخضر والرقمنة والنقل الذكي والبنية التحتية، خاصة في ضوء ما يحققه الاقتصاد المصري من معدلات نمو تعد الأعلى على مستوى المنطقة رغم تداعيات الجائحة العالمية.

كما ركز الاجتماع على أهمية تعميق التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في قطاع الطاقة، في ضوء وضعية مصر كمركز لإنتاج وتداول وتوزيع الطاقة، سواء الجديدة والمتجددة، وفي قطاع الغاز الطبيعي المُسال، أو الطاقة النظيفة بما في ذلك إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر والربط الكهربائي، بما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين.

وتطرق الاجتماع إلى التحضيرات اللوجيستية والموضوعية الجارية لرئاسة مصر المقبلة للدورة الـ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، في ضوء ما توليه مصر من اهتمام بموضوعات البيئة والتغير المناخي وتداعياته على القارة الإفريقية.

يُضاف إلى ذلك التنسيق الجاري مع الجانب الأوروبي بشأن عقد المؤتمر، وبما في ذلك ترتيبات الزيارة المرتقبة للنائب الأول لرئيسة المفوضية الأوروبية والمسئول عن الصفقة الخضراء "فرانس تيميرمانز" إلى القاهرة في شهر أبريل الجاري.

من جانب آخر، تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون مع مصر وعبر المفوضية الأوروبية في مواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية المترتبة على الأزمة في أوكرانيا لاسيما في مجال الأمن الغذائي.

كما تم التأكيد على أهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به مصر في استضافة ملايين من اللاجئين على أراضيها إلى جانب النجاحات المحرزة من جانب مصر على صعيد مكافحة الهجرة غير الشرعية.