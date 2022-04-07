نزع ملكية 58 عقار بعزبة الهجانة لتطوير وتوسعة شارع المترو

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا يعتبر مشروع تطوير وتوسعة شارع أساس الهجانة "شارع المترو" بنطاق حي عين شمس - محافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة.

وينص القرار على أن يستولى بطريق التنفيذ المباشر على 58 عقاراً من العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى والكشوف المرفقة.

ومن جهتها، أكدت محافظة القاهرة، تقدير قيمة التعويضات المبدئية بمعرفة المقيم العقاري بإجمالي 110 ملايين و195 ألفا و120 (فقط مائة وعشرة ملايين ومائة تسعون ألفا ومائة وعشرون جنيها)، موضحة أنها خاطبة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتدبير المبلغ المطلوب اللازم لنزع الملكية.

وذكرت المذكرة الإيضاحية للقرار، أن تطوير شارع أساس الهجانة (شارع مترو) بنطاق حي عين شمس بمحافظة القاهرة يحقق نفعا لأهالي المحافظة - الأمر الذي يتطلب استصدار القرار اللازم بتقرير هذه الصفة للعقارات اللازمة لتنفيذه، والاستيلاء على العقارات اللازمة لتطويره بطريق التنفيذ المباشر لذلك وإعمالاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية.